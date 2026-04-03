Tango Flamenco es un espectáculo que fusiona la fuerza y la elegancia del flamenco con la intensidad de los tangos argentinos más emblemáticos. Luego de tres temporadas, desde el 5 de abril, domingos a las 20:00 hs. en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.

Con la participación de músicos en vivo, la propuesta invita al público a vivir una experiencia escénica cargada de emoción, donde dos tradiciones profundamente pasionales dialogan sobre el escenario en un lenguaje común de música y danza.

En escena, las bailaoras Alicia Fiuri, Sonia Brusca y Fabiana Cenzano recorren distintos estilos del flamenco mientras reinterpretan clásicos del repertorio tanguero de Buenos Aires, creando una fusión que combina técnica, carácter y sensibilidad. La danza se convierte así en el puente que une estas dos culturas, llevando cada interpretación a un nivel de intensidad y expresividad únicos. Completan el show la cantante Pamela Tello junto al bandoneonista Javier Crespin.

El espectáculo propone un homenaje a la pasión y la belleza de ambos universos musicales, reuniendo el temperamento del flamenco con la nostalgia y el dramatismo del tango. Con una puesta vibrante y una fuerte presencia escénica, Tango Flamenco invita al público a dejarse llevar por un viaje artístico donde tradición, emoción y virtuosismo se encuentran en cada número.

FICHA TÉCNICA

Bailaoras: Alicia Fiuri – Fabiana Cenzano – Sonia Brusca

Cantante: Pamela Tello

Bandoneón: Javier Crespin

Directora: Sonia Brusca

Iluminador y puesta: Damian Araujo

Producción: Arte Quatro

Prensa: Kevin Melgar

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