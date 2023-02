El Superclásico del Ascenso fue empate

All Boys empató 1-1 con Nueva Chicago en el estadio “Islas Malvinas”, con goles de Joaquín Ibáñez y de Aarón Spetale, por la primera fecha del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” no pudo vencer en el debut del torneo y en la primera presentación de Pablo Frontini como DT en el banco de All Boys.

El pueblo albinegro vivió una fiesta, tanto en la previa como durante el partido, pero la misma no pudo ser completa por el resultado del partido.

Durante los primeros minutos del encuentro, los dirigidos por Frontini jugaron en campo rival y con la posesión del balón, movieron la pelota de banda a banda en busca del hueco para generar la chance de gol.

Con el pasar de los minutos, hubo más fricción en el cotejo. Hubo mucha intensidad física, tal como desea el cuerpo técnico albinegro. En el minuto 39, Thomas Amilivia recibe la pelota sobre la banda derecha de la mitad de cancha, entre 2 rivales el “Platinado” se dio vuelta y se escapó por ese costado, desbordó y centró el balón al área, Joaquín Ibáñez madrugó a su marca y sobre el punto de penal definió con su pierna derecha para poner en ventaja al Blanco, fue el 1-0 para All Boys. Los minutos restantes de la primera parte fueron más reñidos que los anteriores y cuando se cumplió el tiempo reglamentario, Pablo Giménez finalizó el primer tiempo.

Para la segunda parte del juego, All Boys intentó volver a dominar el cotejo, a base de presión en cada línea y con la posesión de balón, con la idea de aprovechar que su rival se iba a posicionar más arriba en el campo y que podía dejar espacios en el fondo, para así, aprovechar la velocidad de sus delanteros y así lo hizo.

El calor jugó un papel fundamental en el partido, los jugadores albinegros sintieron la alta temperatura y Frontini se vio obligado a hacer cambios rápidamente. Agustín Morales y Francisco Gatti ingresaron por los extenuados Damián Lizio e Ibáñez (ambos con un gran partido) y a los pocos minutos entraron Juan Pablo Zárate y Tomás Mantia por Amilivia y Marco Iacobellis.

El DT del Albo notó que el rival no tenía nada que perder y que se venía por todo, por esa razón optó por armar una línea de 3 defensores para contener al oponente y forzar un contrataque perfecto. Como aquel que Morales condujo a los 72 minutos de juego, abrió para el “Tanque” Zárate, este pisó el área rival, y ante la salida de Daniel Monllor definió al segundo palo, pero el remate cruzado se fue besando el palo derecho. Apenas 5 minutos más tarde, tras una pelota que quedó boyando en el borde del área albinegra, Esteban Obregón la encontró y definió, pero el tiro dio en la mano de Gabriel Pusula y Giménez no tuvo más remedio que cobrar la pena máxima, penal para la visita. Aarón Spetale lo cambió por gol y puso cifras finales para el partido, 1-1 en Floresta.

La igualdad en el partido fue algo que no cayó bien en el cuerpo técnico lidera por Pablo Frontini, quien hizo ingresar a Enzo Avaro para buscar la chance en los últimos minutos del Súper Clásico del Ascenso y Lucas Ferrari (de gran trabajo defensivo) le cedió su lugar. Los minutos pasaron, All Boys tuvo oportunidades pero no fueron claras como las del primer tiempo y el calor terminó de jugar su partido. El cansancio fue tal que en los últimos instantes fueron imprecisos y tras los 6 minutos que adicionó, Pablo Giménez finalizo la edición nº 122 del Súper Clásico del Ascenso, y All Boys y Nueva Chicago empataron 1-1 en el “Islas Malvinas” de Floresta.

El plantel volverá a los entrenamientos mañana mismo, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” viajará a Tucumán para enfrentar a San Martín el próximo fin de semana.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1): 1. Lisandro Mitre; 2. Facundo Butti, 3. Lucas Ferrari, 4. Mauro Luque, 5. Matías Muñoz (C), 6. Gabriel Pusula, 7. Marco Iacobellis, 8. Saúl Nelle, 9. Thomas Amilivia, 10. Damián Lizio y 11. Joaquín Ibáñez. DT: Pablo Frontini.

Suplentes: 12. Lucas Villagra, 13. Tomás Mantia, 14. Tobías Bovone, 15. Tomás Granitto, 16. Agustín Morales, 17. Francisco Gatti, 18. Juan Pablo Zárate, 19. Facundo Russo y 20. Enzo Avaro.

C. A. N. Ch. (1): 1. Daniel Monllor; 2. Lucas Vesco, 3. Tobías Ostchega, 4. Gustavo Mendoza, 5. Gaspar Vega, 6. Facundo Monteseirín, 7. Esteban Obregón, 8. Leonardo López, 9. Aarón Spetale, 10. Agustín Curruhinca y 11. Ezequiel Gallegos. DT: Tomás Arrotea.

Suplentes: 12. Facundo Ferrero, 13. Juan Fedorco, 14. Brayan Sosa, 15. Diego Mercado, 16. Julián Gauna, 17. Gastón Ada, 18. Matías Bergara, 19. Maximiliano Brito y 20. Ezequiel Naya.

CAMBIOS: ET Maximiliano Brito X Leonardo López (NC); 65’ Francisco Gatti y Agustín Morales X Damián Lizio y Joaquín Ibáñez (AB); 71’ Tomás Mantia y Juan Pablo Zárate X Marco Iacobellis y Thomas Amilivia (AB); 73’ Matías Bergara X Agustín Curruhinca (NC); 80’ Enzo Avaro X Lucas Ferrari (AB); 80’ Diego Mercado X Gaspar Vega (NC).

AMONESTADOS: 13’ Saúl Nelle (AB), 23’ Joaquín Ibáñez (AB), 52’ Gaspar Vega (NC), 63’ Maximiliano Brito (NC), 64’ Daniel Monllor (NC), 64’ Esteban Obregón (NC), 64’ Mauro Luque (AB), 75’ Gabriel Pusula (AB), 87’ Facundo Monteseirín (NC).

GOL: 39’ Joaquín Ibáñez (AB) y 77’ Aarón Spetale, de penal (NC).

TERNA ARBITRAL: Pablo Giménez, Hugo Páez (Asistente 1), Pablo Acevedo (Asistente 2) y Juan Pafundi (Suplente).

ESTADIO: “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: 11/02 .San Martín de Tucumán vs. All Boys

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys