All Boys empató con Colegiales, en Floresta

Por la segunda fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys igualó 0-0 con Colegiales, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta.

En la agradable noche de la “City Porteña”, el “Albo” y “Cole” no lograron sacarse diferencias. Si bien el equipo de Mariano Campodónico tuvo algunas situaciones, el conjunto de Munro tuvo las dos más claras; entre Tiago Libares y Jonathan Ferrari impidieron que la pelota ingresara al arco albinegro sobre la línea de meta, en dos distintas oportunidades.

Tanto en la cabeza de Octavio Bianchi primero, luego en la de Claudio Campostrini, como en los pies de Thiago Calone, Ignacio Palacio y Juan Pablo Passaglia, All Boys tuvo sus mejores oportunidades de romper el 0 en el marcador, pero pecó de mala puntería en el momento de rematar al arco.

El sábado 22, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 3 del torneo. Enfrentará a Atlanta a las 17 hs, en el estadio “León Kolbowski” de Villa Crespo, con árbitro a confirmar y el mismo contará con la televisación de TyC Sports.

FORMACIONES:

ALL BOYS (0): 1. Tiago Libares; 2. Maximiliano Coronel, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana, 5. Ignacio Figueroa, 6. Jonathan Ferrari, 7. Tomás Assenatto, 8. Juan Carlos Salas, 9. Octavio Bianchi, 10. Thiago Calone y 11. Juan Pablo Passaglia. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes: 12. Lukas Ramil Sauer, 13. Alejo Rodríguez, 14. Yago De Vito, 15. Santiago Caceres, 16. Ignacio Palacio, 17. Alexis Melo, 18. Claudio Campostrini, 19. Ezequiel Ramírez y 20. Braian Miranda.

Colegiales (0): 1. Emilio Di Fulvio; 2. Leandro Martínez Montagnoli, 3. Martín Rodríguez, 4. Nicolás Álvarez, 5. Federico Marín 6. Santiago Strasorier, 7. Laureano Marra, 8. Iván Ortigoza, 9. Lautaro Gordillo, 10 Lautaro Torres y 11. Lucio Castillo. DT: Leonardo Fernández.

Suplentes: 12. Juan Martín Rojas, 13. Sebastián Silguero, 14. Franco Hanashiro, 15. Joaquín Cancio, 16. Andrés Lioi, 17. Leonel Duarte, 18. David Müller, 19. Guillermo Villalba y 20. Benjamín Giménez.

CAMBIOS: 56’ Andrés Lioi y Guillermo Villalba X Iván Ortigoza y Lucio Castillo (C); 56’ Ignacio Palacio X Ignacio Figueroa (AB); 62’ Claudio Campostrini X Tomás Assennato (AB); 72’ Benjamín Giménez y David Müller X Lautaro Gordillo y Lautaro Torres (C); 77’ Yago De Vito, Alexis Melo y Ezequiel Ramírez X Tobías Bovone, Hernán Grana y Octavio Bianchi (AB); 88’ Joaquín Cancio X Laureano Marra (C).

AMONESTADOS: 5’ Tobías Bovone (AB), 6’ Laureano Marra (C), 40’ Federico Marín (C) y 88’ Emilio Di Fulvio (C).

TERNA ARBITRAL: Daniel Zamora, Andrés Barbieri (Asistente Nº1), Lucas Vázquez (Asistente Nº2) y Gonzalo Creimermann (Suplente).

ESTADIO: “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

