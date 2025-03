Primer triunfo de All Boys, con goleada: 4 a 0 a Racing de Córdoba

Por la cuarta fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional 2025, All Boys derrotó 4-0 a Racing de Córdoba, en el estadio “Islas Malvinas” de Floresta.

Pese a la cantidad estrepitosa de agua que cayó por las continuas lluvias, el “Albo” dio cátedra en la noche porteña y disfrutó de un póker de goles. Ya desde el primer segundo de juego, se notó que el equipo de Mariano Campodónico quería obtener la victoria, salió con el hambre y sed que nos tiene acostumbrados a verle, pero desafortunadamente no estuvo certero en la definición. Ya en el complemento, y con su rival con un jugador menos por la expulsión de Lucas Flores, All Boys comenzó a jugar como más le gusta. A los 2 minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Claudio Campostrini ganó de cabeza en el área, colocó la pelota contra un palo y marcó el 1 a 0 para el Albo. A los 59’, tras una linda jugada de derecha a izquierda y luego de un centro de Julián Ceballos, “Escopeta” marcó su segundo gol y el segundo para un All Boys que fue por más. A los 76’, luego de que Ezequiel Ramírez recuperara la pelota en 3/4 de cancha ofensivos, Benjamín González cazó el rebote y desde casi 30 metros disparó un tiro que sorprendió a todos, inclusive a Joaquín Mattallia que nada pudo hacer ante tal furibundo remate y el “Gurí” marcó el tercer grito del “Blanco”. Ya sobre el final del partido, Thiago Calone encontró la pelota en el borde del área rival y sin dudarlo un segundo, disparó contra el arco rival, y ante un rebote que descolocó al guardameta de la visita, “Kibu” selló la victoria de All Boys por 4 a 0, fue la primera del año y la primera de la historia ante Racing de Córdoba.

El sábado 8 de marzo, All Boys disputará el partido correspondiente a la Fecha 5 del torneo. Lo hará ante Quilmes a las 21.10 hs, en el estadio “Centenario” de la Ciudad de Quilmes, con árbitro a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (4): 1. Tiago Libares; 2. Maximiliano Coronel, 3. Tobías Bovone, 4. Hernán Grana (c), 5. Juan Pablo Passaglia, 6. Jonathan Ferrari, 7. Tomás Assennato, 8. Alexis Melo, 9. Claudio Campostrini, 10. Julián Ceballos y 11. Thiago Calone. DT: Mariano Campodónico.

Suplentes: 12. Lukas Ramil Sauer, 13. Alejo Rodríguez, 14. Yago De Vito, 15. Santiago Caceres, 16. Julían Veinticinco, 17. Ignacio Palacio, 18. Benjamín González, 19. Ezequiel Ramírez y 20. Tiago Pucciarelli.

Racing (Cba.) (0): 1. Joaquín Mattalia; 2. Valentín Perales, 3. Lucas Flores, 4. Raúl Chamorro, 5. Santiago Churchi, 6. Gianfranco Ferrero, 7. Lautaro Villegas, 8. Matías Machado, 9. Pablo Chavarria, 10. Braian Rivero y 11. Leandro Fernández. DT: Diego Cochas.

Suplentes: 12. Alvaro Maslovski, 13. Martín Albarracín, 14. Fabrizio Ghiggia, 15. Gonzalo Rostagno, 16. Francisco Monticelli, 17. Nicolás Sánchez González, 18. Guillermo Sánchez, 19. Leonel Barrios y 20. Julián Vignolo.

CAMBIOS: ET Nicolás Sánchez X Lautaro Villegas (R); 60’ Francisco Monticelli y Julián Vignolo X Pablo Chavarria y Braian Romero (R); 66’ Ezequiel Ramírez X Julián Ceballos (AB); 69’ Gonzalo Rostagno X Santiago Churchi (R); 69’ Yago De Vito y Julián Veinticinco X Maximiliano Coronel y Tobías Bovone (AB); 74’ Benjamín Gonzalez y Tiago Pucciarelli X Tomás Assennato y Claudio Campostrini (AB); 77’ Martín Albarracín X Valentín Perales (R).

AMONESTADOS: 22’ Santiago Churchi (R), 32’ Claudio Campostrini (AB), 35’ Lucas Flores (R), 42’ Valentín Perales y Braian Rivero (R), 45’+3’ Pablo Chavarria (R), 57’ Tobías Bovone (AB), 62’ Francisco Monticelli (R),

EXPULSADO: 41’ Lucas Flores (R).

GOLES: 47’ y 59’ Claudio Campostrini (AB), 76’ Benjamín González (AB) y 89’ Thiago Calone (AB).

TERNA ARBITRAL: Jorge Broggi, Diego Romero (Asistente 1), Nicolás Gruccio (Asistente 2) y Gonzalo Creimermann (Suplente).

ESTADIO: “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

