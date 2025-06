Aumenta la desocupación y la subocupación en la ciudad de Buenos Aires

En el primer trimestre de 2025, los porteños sin empleo fueron el 7,8% de la población económicamente activa, alrededor de 132.000 personas. Aumentó 3 puntos si se lo compara con enero-marzo de 2024.

La desocupación en la Ciudad afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, según el informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

También aumentó la subocupación: llegó a 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

El informe destaca que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

