Radios locales denuncian “el avance del Estado sobre las libertades consagradas por la Constitución”

Desde ARBIA denunciamos públicamente el avance del Estado sobre las libertades fundamentales consagradas por la Constitución Nacional, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el ejercicio libre del periodismo, a raíz del reciente decreto que impone una nueva doctrina operativa a la Policía Federal Argentina.

El nuevo Estatuto de la PFA, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 14 de junio, habilita mecanismos de vigilancia digital sin control judicial, detenciones arbitrarias por presunción de delito, requisas sin orden judicial y registros encubiertos sobre la actividad periodística y ciudadana.

Rechazamos tajantemente esta normativa, que representa un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos, bajo el pretexto de la “seguridad”. No es seguridad lo que se garantiza: es miedo, intimidación y persecución política encubierta.

Como medio de comunicación, nos sentimos directamente amenazados por las siguientes disposiciones:

La posibilidad de ser monitoreados en redes sociales sin orden judicial, afectando nuestra línea editorial, la participación de nuestra audiencia y la libertad de prensa.

La legalización de detenciones sin orden judicial de periodistas, cronistas o cualquier ciudadano, solo por “sospecha” o “presunción subjetiva”.

El uso de bases de datos públicas y privadas por parte de las fuerzas de seguridad para rastrear y clasificar a personas vinculadas a actividades legítimas como la crítica, la protesta o la denuncia.

Denunciamos que esta doctrina policial es incompatible con un Estado de Derecho y que viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y compromisos internacionales firmados por la República Argentina en materia de derechos civiles y políticos.

Advertimos que no vamos a callarnos. No nos vamos a arrodillar. No van a silenciar a la prensa independiente.

Convocamos a organismos de derechos humanos, medios de comunicación, sindicatos de prensa, universidades y ciudadanos libres a manifestarse en contra de este intento de disciplinamiento institucional.

La libertad no se negocia.

ARBIA – Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina

