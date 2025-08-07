Desde España: “La calórica”, una sátira sobre el neoliberalismo

LA CALÒRICA (ESPAÑA). LAS AVES. Creación colectiva inspirada en la obra de Aristófanes. Dirección Israel Solà.

El joven empresario Pistetero y su compañera Evélpides no pueden volver a casa. Tampoco se les ocurre dónde podrían vivir la vida cómoda, relajada y libre de impuestos que anhelan. A partir del encuentro accidental con una inocente abubilla en mitad del bosque se plantearán un cambio de estrategia: ¿Y si renunciaran a su condición humana y se convirtieran en aves? O todavía mejor: ¿y si convencieran a las aves del mundo para crear una nueva sociedad basada en los principios fundamentales de individuo, propiedad y competencia? A partir de la célebre sátira de Aristófanes, La Calòrica, aplaudida compañía barcelonesa que llega por primera vez a Buenos Aires, propone un espectáculo festivo, lleno de humor, que denuncia entre risas el auge del populismo neoliberal y sus sutiles mecanismos emocionales.}

Con Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius. 4 únicas funciones: 7, 8, 9 de agosto, 20.30 hs y 10 de agosto, 19.30 hs en el Teatro San Martín, Corrientes 1530.

