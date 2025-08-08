La inflación no está controlada. En CABA, volvió a subir: 2,5%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerar en julio, impulsada por fuertes subas en servicios, frutas y verduras. El IPC porteño subió 2,5% en el mes, por encima del 2,1% de junio y el 1,6% de mayo, según el Instituto de Estadística y Censos de CABA.

En lo que va del año, los precios acumulan un alza del 18,1%, mientras que la variación interanual trepa al 40,9%. Los aumentos se sintieron especialmente en sectores clave para la clase media, que destina mayor parte de sus gastos a servicios, rubro que subió el triple que los bienes.

Los rubros que más subieron:

Paquetes turísticos: +22,3%

Frutas: +4%

Verduras y hortalizas: +6,9%

Transporte de pasajeros: +5,6%

Restaurantes y hoteles: +5,3%

Servicios financieros: +4,8%

El incremento de los servicios (3,3%) triplicó el de los bienes (1,2%) en el mes. Desde enero, los servicios subieron 21,8% frente a un 12,8% de los bienes.

Qué rubros impulsaron la inflación

Restaurantes y hoteles: +5,3% por turismo y comidas fuera del hogar.

+5,3% por turismo y comidas fuera del hogar. Vivienda, agua, electricidad y gas: +2,3% por subas en alquileres y expensas.

+2,3% por subas en alquileres y expensas. Transporte: +3,6% por pasajes aéreos, combustibles y boletos urbanos.

+3,6% por pasajes aéreos, combustibles y boletos urbanos. Alimentos y bebidas: +1,8%, destacándose verduras (+6,9%), carnes (+1,2%) y panificados (+1,6%).

+1,8%, destacándose verduras (+6,9%), carnes (+1,2%) y panificados (+1,6%). Recreación y cultura: +3,6% por paquetes turísticos.

En la comparación interanual, los aumentos en vivienda, alimentos, gastronomía y transporte explican casi el 60% de la suba general de precios (40,9%). El dato central: el costo de vida en CABA muestra una tendencia creciente, con impacto especialmente fuerte en los hogares que más consumen servicios.

Relacionado