El sacerdote de San Cayetano calificó la política jubilatoria del gobierno como “genocidio”

Carlos Moia, sacerdote de la parroquia porteña de San Cayetano, santo patrono del trabajo, afirmó que lo que están padeciendo hoy los jubilados “es un genocidio” y dijo que “no puede ser que un país esté manejado por negocios financieros”, porque “es inmoral, no es ético”.

El sacerdote citó un reciente documento del Episcopado, en el que se señala que “no se puede tener una actitud indiferente frente a las necesidades de la gente”, y se destaca que “no puede haber ningún plan económico basado en despidos y en crear inseguridad a la gente”.

Moia señaló que esa parroquia es nuevamente epicentro de reunión para “mucha gente que la está pasando mal”, dijo en declaraciones al programa Noticias Argentinas que se emite por Splendid AM 990.

“Me quedé impresionado este sábado cuando una señora me pidió ‘padre puede bendecirme la foto de mi madre porque se murió, porque no le dieron el remedio contra el cáncer’. Esos son gritos y pecados contra el cielo, contra los responsables de un plan económico, que creen que se puede hacer esas cosas. Eso es inmoral”, enfatizó.

Relacionado