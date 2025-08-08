Multitudinaria marcha por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”

La celebración del Patrono del Trabajo, San Cayetano, movllizó a miles de personas alrededor del templo, en Liniers. La multitudinaria convocatoria se movllizó luego hacia la Plaza de Mayo, por la avenida Rivadavia, bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

El tradicional evento, al que los fieles acuden “paraa pedir, y agradecer” al Santo, estuvo marcado por la profunda crisis económica, el creciente desempleo y el rechazo a las políticas de ajuste del presidente Milei.

La misa central fue oficiada por el Arzobispo de Buenos Aires,Monteñor Jorge García Cuerva. “Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren“, dijo, en clara alusión a los vetos del Presidente a las leyes que promovieron aumentos para los jubilados y la declaración de la emergencia en discapacidad.

El sacerdote también cuestionó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del insólito anuncio de que multará a las personas que revuelvan la basura en los containers. Es que, especialmente, la vocera porteña Laura Alonso presentó la medida hablando de las personas a las que les “gusta” revisar los desechos. “No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos“, reflexionó.

“No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz. Esta vez que podamos recapacitar como ese hijo de la parábola, salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos”, sentenció al comienzo de su homilía.

Por su parte, la CGT emitió un comunicado en el que afirma que “el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad. No avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia”.

