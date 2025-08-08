Otra “puesta en valor” de la Plaza Monseñor Laffite, en Monte Castro

Para acompañar los trabajos de puesta en valor que se habían realizado en 2023 en la Plaza Monseñor Fermín Lafitte, en la Comuna 10, se realizó un trabajo intenso de paisajismo para optimizar el uso recreativo y ambiental del espacio.

Ubicada en el corazón del barrio de Monte Castro, sobre las calles Bermúdez, Arregui, Allende e Hilario de Almeira, la Plaza Monseñor Fermín Lafitte —de 9300 m²— fue protagonista de una renovación integral durante octubre de 2023. Este espacio verde, muy frecuentado por familias, estudiantes y vecinos con mascotas, presentaba zonas de uso intensivo que requerían mejoras urgentes.

Las obras realizadas en 2023

Uno de los aspectos más destacados de la obra fue la ampliación del patio de juegos, que pasó de 345 m² a 564 m². En este nuevo sector, se incorporaron juegos temáticos que representaban diversos paisajes naturales argentinos como la región pampeana, el Cerro de los Siete Colores y las Cataratas del Iguazú. También se sumaron espacios de descanso con pérgolas y un área de calma pensada para los más pequeños.

Además, se renovó el canil, la zona joven deportiva con mini canchas de básquet y fútbol, nuevas postas aeróbicas y un sector de calistenia, ampliando así las opciones de actividades físicas al aire libre para diferentes edades.

Renovación de las áreas verdes

Entre febrero y abril de 2025 y debido a la gran concurrencia de estudiantes de escuelas cercanas —como el Instituto San Pedro Apóstol, la Escuela Primaria N°2 “Alejandro Aguado”, la Escuela N° 3 “Monte Castro” y el Instituto San Rafael— y al constante tránsito de personas con mascotas, muchas áreas verdes presentaban deterioro. La intensa sombra de los árboles y el uso frecuente impedían el crecimiento del césped, generando superficies polvorientas o fangosas según el clima.

Para revertir esta situación, se implementaron tareas de restauración del césped: se trabajó en la roturación del suelo, incorporación de compost, nivelación del terreno y colocación de césped en panes y semillas, además de un sistema de riego adecuado. También se delimitaron áreas con mallado de seguridad para favorecer la recuperación vegetal.

Con estas acciones, se logró restaurar la cobertura verde, mejorando la calidad ambiental del entorno y garantizando su funcionalidad como lugar de encuentro, juego y descanso.

Relacionado