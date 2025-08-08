8 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

11-talleres

Abierta la inscripción presencial en el Centro Cultural Versalles

La Bocina 6 de agosto de 2025
Convocan a Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

Convocan a Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 3 de agosto de 2025
28-homenaje a dora

Recordando a Dora Egber – Popurrí, de poco un todo – 31/07/25

La Bocina 2 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

08-plsxs lsffitr

Otra “puesta en valor” de la Plaza Monseñor Laffite, en Monte Castro

La Bocina 8 de agosto de 2025
07-marcha san cayetano

Multitudinaria marcha por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”

La Bocina 8 de agosto de 2025
07-san cayetano cura

El sacerdote de San Cayetano calificó la política jubilatoria del gobierno como “genocidio”

La Bocina 8 de agosto de 2025
07-inflacioncaba

La inflación no está controlada. En CABA, volvió a subir: 2,5%

La Bocina 8 de agosto de 2025