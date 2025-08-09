Los turistas extranjeros ya no eligen Buenos Aires; hoteles y restaurantes en crisis

Debido al tipo de cambio, son pocos los turistas extranjeros que vienen a pasear a Buenos Aires, lo que provoca crisis económica a varios sectores, entre ellos, hoteles y restaurantes.

Según referentes del sector, Buenos Aires está más cara que otras ciudades del mundo. La ocupación de habitaciones durante las vacaciones de invierno, la más fuerte de la temporada, apenas superó el 50%.

Un informe de la Asociación de Hoteles de Turismo de julio pasado marcó que el sector pierde 10 puestos de trabajo por día.

Pero el hotelero no es el único sector afectado por la falta de turistas en Buenos Aires: bares y restaurantes, sobre todo de zonas top como Puerto Madero, San Telmo, Recoleta y Palermo, también se ven afectados.

En los últimos meses cerraron casi 100 restaurantes en todo el país; en la Ciudad de Buenos Aires bajaron la persiana afamados lugares con estrellas Michelin.

