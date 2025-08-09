“Quinografía”: vida y obra del creador de Mafalda, en el Centro Cultural San Martín

Quinografía. Dirigido por Mariano Donoso y Federico Cardone, el documental recorre la biografía del creador de Mafalda desde sus orígenes y reúne testimonios inéditos de sus tíos, hermanos, sobrinos, amigos y del propio Quino para dar cuenta del ambiente en el que se forjó su creatividad y de las experiencias que moldearon su carácter. Con funciones los sábados 9, 16 y 23 de agosto a las 18 h, la película se proyectará en el Centro Cultural San Martín (Paraná 310). La entrada general tiene un valor de $5.000, mientras que para jubilados, estudiantes de nivel secundario y menores de 12 años cuesta $2.500. Se adquiere a través de Entradas BA.

