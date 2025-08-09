9 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

12-trasplante de intestino

El Hospital Garrahan se prepara para realizar trasplante de intestino

La Bocina 12 de julio de 2025
15-conicet

Científicos del Conicet descubrieron cómo frenar el avance del cáncer

La Bocina 15 de junio de 2025
14-donacion sangre

Día Mundial del Donante de Sangre: dónde donar en la Ciudad

La Bocina 14 de junio de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

08-heladera

El truco sencillo para mantener la heladera libre de bacterias

La Bocina 9 de agosto de 2025
08-quinografia

“Quinografía”: vida y obra del creador de Mafalda, en el Centro Cultural San Martín

La Bocina 9 de agosto de 2025
M

Los turistas extranjeros ya no eligen Buenos Aires; hoteles y restaurantes en crisis

La Bocina 9 de agosto de 2025
08-plsxs lsffitr

Otra “puesta en valor” de la Plaza Monseñor Laffite, en Monte Castro

La Bocina 8 de agosto de 2025