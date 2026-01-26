Aumentaron notablemente los casos de sífilis (también, en embarazadas)

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante el 2025 se registraron 55.183 casos confirmados de esta infección de transmisión sexual.

Gerardo Perafan, médico del Servicio de VIH del Hospital Provincial del Centenario de Rosario, aseguró en comunicación con Radio En Tránsito: «Tenemos que entre todos abordar esta problemática, porque es una enfermedad muy fácil de prevenir con el uso del preservativo, que se cura fácilmente con penicilina, que está al alcance de todo el mundo».

Y afirmó: «Hay algo que estamos fallando todo como sociedad, o sea, los jóvenes se tendrán que hacer cargo de lo que no están haciendo bien y los más grandes nos deberemos hacer cargo de lo que también no estamos haciendo bien».

Por último, Perafan dijo que «es un proceso que se está dando en distintos lugares del mundo, pero lo que pasó acá es que se disparó muy rápido y ahora este aumento, este 70% de aumento, es muchísimo».

También destacó que es importante que se hagan acciones conjuntas entre los gobiernos nacional, provinciales y locales para trabajar en la prevención de la Sifilis.

Fuente: Agencia Farco