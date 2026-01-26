Juegos de agua, inflables, deportes, cine al aire libre y más, en el Parque de la Ciudad

El Parque de la Ciudad invita a disfrutar en familia los juegos de agua, parque de inflables, actividades deportivas, talleres creativos, cine al aire libre y más propuestas.

Además, habrá foodtrucks y puntos de hidratación para pasar todo el día al aire libre.

Entrada peatonal y vehicular por Av. Gral. Fernández de la Cruz 4000 y solo peatonal por Calle 23 de Junio (Barrio Olímpico).

De martes a domingos, hasta el 13 de febrero. De 10 a 20 h

