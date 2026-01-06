Retiran de la venta leche en polvo para bebés Nestlé: encontraron bacteria
Ante la detección de un posible riesgo sanitario en productos destinados a bebés, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de varios lotes de fórmulas infantiles.
La medida alcanza a productos de fabricación nacional y a un lote importado, que fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y presentan fechas de vencimiento comprendidas entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Entre los artículos involucrados se encuentran las fórmulas Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en envases de 400 y 800 gramos, y Nestlé Alfamino, de origen suizo.
Luego de identificar la posible presencia de una bacteria que puede producir toxinas peligrosas para la salud de los lactantes, se dispuso la medida: los lotes afectados fueron distribuidos en distintos puntos del país.
Alerta sanitaria
La medida comunicada por la ANMAT se enmarca en un monitoreo de calidad realizado por la empresa, que detectó que una de las materias primas utilizadas en la elaboración de las fórmulas podría contener la toxina Cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus.
Esta bacteria se encuentra comúnmente en el ambiente —como el suelo y el agua— y, aunque en muchos casos no causa problemas, puede formar esporas y producir toxinas capaces de generar intoxicaciones alimentarias en niños pequeños, con síntomas que van desde náuseas y vómitos hasta diarrea, dolor abdominal y fiebre si se ingieren productos contaminados.
La decisión de retirar los productos fue tomada de forma voluntaria por Nestlé Argentina S.A., en coordinación con las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo, aun cuando hasta el momento no se hayan reportado casos de enfermedad asociados al consumo de estos lotes.