Museos, bibliotecas y centros culturales: abierto por vacaciones

En enero, la Ciudad de Buenos Aires mantiene abierta su amplia red de espacios culturales para ofrecer una agenda variada y accesible para vecinos y turistas. Durante este mes, se pueden visitar museos, bibliotecas y centros culturales para disfrutar de su programación.

Al igual que a lo largo de todo 2025, los MuseosBA continúan abiertos de lunes a viernes de 11 a 19 h y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h, con cierre los martes y entrada sin costo los miércoles. El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken presenta exposiciones dedicadas a la historia del cine argentino, con material audiovisual, fotografías y la segunda edición de un ciclo de películas latinoamericanas restauradas; el Buenos Aires Museo propone un recorrido por la memoria urbana y la transformación de la Ciudad; el Museo Casa Carlos Gardel ofrece muestras vinculadas al tango y la figura de Gardel; y el Museo Histórico Cornelio Saavedra exhibe exposiciones centradas en la historia política y social de Buenos Aires.

La programación se completa con propuestas de artes visuales y patrimonio cultural en el Museo de Arte Popular José Hernández, con exposiciones sobre artesanías y tradiciones populares; el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y el Museo de Arte Español Enrique Larreta, con muestras de arte colonial, colecciones históricas y exposiciones temporarias; el Museo de Esculturas Luis Perlotti, con recorridos por su acervo escultórico; y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, con exposiciones de arte argentino moderno y contemporáneo.

Por su parte, el Museo Moderno permanece abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y los sábados y domingos de 11 a 20 h. A lo largo del mes, este espacio propone experiencias que cruzan artes visuales, teatro, movimiento y creación colectiva, con especial atención a los niños, las familias y los recorridos accesibles, además de actividades que invitan a imaginar, jugar y experimentar dentro del museo y con su colección. La propuesta se completa con talleres y actividades que dialogan con las exposiciones en curso (como la de Nacha Guevara o Dalila Puzzovio) y refuerzan la idea del museo como refugio cultural y creativo durante el verano. El detalle de las propuestas de este museo está disponible en su web.

La Casa de la Cultura despliega una programación diversa que combina música, danza, lectura y tango. Mesa compartida: crónicas de la Buenos Aires cotidiana, a cargo de Carlos Cantini, propone encuentros para recorrer la historia urbana desde los rituales, los bares y la vida diaria porteña. A bailar! es una experiencia artística y comunitaria que invita a personas de todas las edades y niveles a participar de un proceso colectivo de danza y movimiento. El ciclo Tertulias líricas acerca la música vocal y la ópera en un formato íntimo de café concert, con distintos programas semanales que combinan canto, relatos y puesta visual. La Milonga de campeones continúa durante enero con clases abiertas, milonga y exhibiciones protagonizadas por campeones mundiales de tango. En el campo de la literatura, el taller Recuerdos de verano propone un recorrido de lectura y escritura en torno a la memoria estival, mientras que Subrayados invita a compartir fragmentos de lecturas significativas y ponerlas en diálogo colectivo. A esta agenda se suma el Taller de bienestar: yoga, respiración y meditación, una propuesta orientada al equilibrio físico y emocional que combina prácticas corporales y de conciencia plena en un entorno patrimonial. La programación completa puede consultarse en la web.

El Centro Cultural Recoleta mantiene sus salas abiertas con una destacada agenda de exposiciones de artes visuales, con entrada libre y sin costo. El espacio puede visitarse de martes a viernes de 12 a 21 h y los sábados, domingos y feriados de 11 a 21 h, con una programación que incluye muestras dedicadas a referentes centrales del arte y la cultura argentina y contemporánea. Entre ellas, se presentan exposiciones en homenaje a Carlos Gorriarena, que recuperan obras clave de su trayectoria, y una muestra sobre la vida y el universo creativo del escritor Carlos Busqued, a partir de objetos personales y materiales de archivo. Además, se exhiben proyectos de artistas seleccionados en la convocatoria anual del Recoleta, como Juan José Souto y Valentín Asprella Lozano, con propuestas escultóricas e instalaciones, y la exposición “Rocambole y el jardín de los fantasmas”, que reúne obra gráfica y plástica de Ricardo Cohen, con piezas vinculadas a su trabajo artístico y musical.

Durante el mes de enero la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad funciona con horarios especiales. De lunes a viernes de 10 a 17 h abren las bibliotecas Miguel Cané, Antonio Devoto, Manuel Gálvez, Ricardo Güiraldes, Leopoldo Lugones, Benito Lynch, José Mármol, Mariano Pelliza, Estanislao del Campo, José Hernández, Javier Martínez, Evaristo Carriego, Guido y Spano, José Saguier y Álvaro Yunque. En ese mismo período, la Biblioteca Rafael Obligado atiende de lunes a viernes de 10 a 20 h, mientras que BiblioSubte lo hace de lunes a viernes de 9 a 20 h. La Biblioteca Hilario Ascasubi funciona de lunes a viernes de 9 a 16 h, y la Joaquín Villafañe de lunes a viernes de 8 a 15 h.

La Casa de la Lectura y la Escritura mantiene su apertura de lunes a viernes de 10 a 17 h y también los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h. Por su parte, la Biblioteca Parque de la Estación abre de lunes a viernes de 10 a 17 h, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 h.

La programación de Patrimonio continúa activa durante enero con propuestas que invitan a conocer y reflexionar sobre la historia, la arqueología y la construcción cultural de la Ciudad. La Torre Monumental puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 17 h y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 h. Los miércoles la entrada es sin cargo. En caso de lluvia, se suspende el acceso al mirador. En el Patio Colonial de la Casa del Virrey Liniers vuelve en su segunda temporada el ciclo de músicas patrimoniales, con los géneros musicales que han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, desde el domingo 11 de enero, al aire libre y con entrada sin costo. En el Sitio Arqueológico la Cisterna se desarrollarán charlas y encuentros que abordan temas vinculados a la diversidad cultural, la paleontología urbana, la museografía y figuras clave de la ciencia y la historia porteña.

El Casco Histórico mantiene una agenda de recorridos y actividades que promueven el contacto directo con los espacios emblemáticos de la Ciudad. A través de visitas guiadas y paseos urbanos, se propone redescubrir plazas, edificios patrimoniales, museos y barrios históricos como Recoleta, Congreso, Parque Lezama, Caballito, Belgrano y Plaza Dorrego, entre otros. La programación se completa con propuestas culturales al aire libre pensadas para el encuentro comunitario, que invitan a habitar el espacio público desde el juego, la lectura y la recreación, con el fin de fortalecer el vínculo entre patrimonio, territorio y vida cotidiana.

Asimismo, durante enero, el Circuito de Espacios Culturales continúa activo con propuestas al aire libre pensadas para disfrutar el verano en la Ciudad. En Plaza Defensa, todos los domingos de 13 a 20 h, se desarrolla una feria cultural con actividades artísticas y opciones para recorrer y participar en pleno casco histórico. En tanto, el Espacio Cultural Chacra de los Remedios sostiene su programación, con funciones y presentaciones en un escenario al aire libre, los sábados y domingos de 19 a 23 h, consolidándose como un punto de encuentro para la música y las artes escénicas durante las noches de verano.

