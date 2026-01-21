Diputados de UxP apoyan el reclamo por las cardiopatías congénitas

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a colectivos que representan a personas con cardiopatías congénitas para trazar planes de acción ante el desguace por parte del gobierno del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, y entre otros puntos acordaron citar al Congreso al ministro de Salud, Mario Lugones, para que de las explicaciones del caso.

La continuidad de este programa, que apunta a la detección temprana y el tratamiento adecuado de este tipo de patologías, la segunda causa de muerte neonatal, se puso en riesgo a partir de la decisión del Gobierno de desvincular a tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.

Al respecto, Lucía Wajsman, de Cardiocongénitas Argentinas, señaló durante la reunión con los diputados del peronismo que “la situación de incertidumbre es total“.

“El despido de los médicos dejó al programa sin conducción especializada. No sabemos si nuestros hijos van a poder ser trasladados para realizar los tratamientos, si van a poder recibir la medicación que necesitan, si van a poder llegar al quirófano. Nos genera mucho miedo. Sabemos que un corazón necesita ser operado a tiempo”, alertó.

Lucía es una de las impulsoras de la ley aprobada en el Congreso en el 2023, recordó que, cuando eran diputados nacionales, Javier Milei y Victoria Villarruel, votaron en contra del proyecto.

“Hoy pareciera que se está tomando revancha frente a la victoria del 2023. Porque la ley salió, porque la ley se reglamentó, porque vino a respaldar al programa de cardiopatías congénitas, que no lo puede bajar, porque hay una ley que lo está resguardando, pero que de hecho lo están haciendo”, advirtió.

Por año, en Argentina, nacen 4 mil chicos con cardiopatías congénitas y el 50 por ciento de estos cuadros requiere de una cirugía de alta complejidad para que el bebé pueda continuar con su vida.

Desde el bloque conducido por Germán Martínez reafirmaron “el compromiso con el derecho a la salud del pueblo argentino y, en particular, el de las infancias es inclaudicable”.

En ese sentido, enumeraron los proyectos y pedidos de acceso a la información pública que se presentaron hasta el momento, y acordaron avanzar con la citación de Lugones.

El 1 de febrero se llevará adelante un banderazo federal en distintos puntos del país con la consigna “Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles“.

Entre otros diputados nacionales participaron del encuentro Paula Penacca, Germán Martínez, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Lorena Pokoik y Lucía Cámpora.

