Tras las renuncias, San Lorenzo quedó a cargo de la mesa directiva de la Asamblea

Tras el descontrol institucional producido por la acefalía, San Lorenzo de Almagro sacó un comunicado para oficializar la situación dirigencial.

En medio de un clima de mucha tensión, y con presencia de la barra en el club, hubo quorum y se realizó la reunión de comisión directiva. Allí se dieron las renuncias suficientes para dejar al CIclón en un verdadero caos institucional.

La reunión de comisión directiva que se realizó durante la tarde del martes terminó por declarar la acefalía en San Lorenzo, luego de que se dieran las renuncias suficientes para que esto sucediera. Sin la presencia de Marcelo Moretti y en medio de mucha tensión por la presencia de la barra dentro del club, se alcanzó el quorom para que cónclave pudiera desarrollarse.

En el escrito oficial, se mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Debido a esta turbulenta situación de caos institucional, el club aclaró cómo continuará el panorama: “De este modo, quedó consumada la acefalía en dicho órgano de gobierno. A partir de la notificación correspondiente que recibirá el presidente de la Asamblea en estas horas”.

“La Asamblea de Representantes asumirá la conducción del Club a través de su mesa directiva y determinará los pasos a seguir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de San Lorenzo”, cerro el comunicado oficial.

Relacionado