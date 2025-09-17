Oficial: la plata del Hospital Garrahan, fue a fondos de inversión

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz publicó en redes sociales la respuesta del gobierno nacional, sobre adónde fue a parar el dinero destinado para mantener el Hospital Garrahan: se colocaron en fondos de inversión.

A través de un pedido de acceso a la información pública, la administración Milei debió mostrar los papeles oficiales.

Allí se especifica que, según Tolosa Paz, “𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 los pusieron en una cuenta de 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧. Es decir, en lugar de utilizarlos para el funcionamiento del Hospital, 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨. En el último año, las colocaciones financieras del hospital crecieron un 63% mientras que los medicamentos oncológicos tuvieron una caída de más del 30% Gracias al enorme esfuerzo de médicos y trabajadores de la salud que sostienen al Hospital que es emblema y orgullo de todo el país, 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝟒𝟓𝟑%. 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐀 𝐇𝐀𝐘, 𝐏𝐄𝐑𝐎 𝐒𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐋𝐄𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐔𝐓𝐎 La voracidad del ministro de economía, que necesita pesos y no le importa a quién se los saca, logró que: Se 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐣𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬 en más de un 30%”.

También, detalla Tolosa Paz, “se vendieron 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐞𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 por ciudadanos que tuvieron esa enorme generosidad con el Hospital. Y se precarizó 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 de residentes y becarios”, todo esto con el presupuesto congelado a fines de 2023.

La diputada le pregunta al presidente: “Milei, la decisión no es difícil. Reasigne prioridades. ¿𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬?”.

