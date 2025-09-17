La Orquesta del Tango de Buenos Aires homenajea a Raúl Garello
La Orquesta del Tango de Buenos Aires, recreará el álbum homónimo del maestro Raúl Garello, que fue uno de los fundadores y primeros directores de la agrupación y que aquí se muestra en todas sus dotes de arreglador. Además, el programa incluirá un recorrido por obras de Aníbal Troilo, Samuel Castriota y Agustín Bardi, entre otros, en versiones del maestro Marconi.
Programa:
Pa´ que Bailen los Muchachos – Anibal Troilo / Arr. Nestor Marconi
L’Atelier – Néstor Marconi / Arr. Néstor Marconi
Inspiración – Peregrino Paulos / Arr. Néstor Marconi
Recreando el álbum “Buenos Aires a todo Tango” del Mtro. Raúl Garello
Homenaje al Gordo (Selección Aníbal Troilo) – Arr. Raúl Garello
Invierno Porteño – Astor Piazzolla / Arr. Raúl Garello
Sentimiento Gaucho – Francisco y Rafael Canaro / Arr. Raúl Garello
Ché Buenos Aires – Raúl Garello / Arr. Raúl Garello
Moda Tango – Néstor Marconi /Arr. Néstor Marconi
Mi Noche Triste– Samuel Castriota, Pascual Contursi / Arr. Néstor Marconi
La Última Cita – Agustín Bardi / Arr. Néstor Marconi
Selección de Milongas Candombes
La Orquesta del Tango de Buenos Aires nació en 1980. Es un organismo dependiente de la Dirección General de Música del Gobierno porteño. Está dirigida por los Maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. Premios obtenidos: Disco de Oro por En vivo en el Colón (2001), Diploma al Mérito Fundación Konex como Conjunto de Tango (1995 y 2005). Nominaciones a los Grammy Latinos 2011 por sus trabajos 30 años, Homenaje a Cátulo Castillo y Aníbal Troilo; Grammy Latino como Mejor álbum de tango 2015, Premios Carlos Gardel, como Mejor álbum de orquesta instrumental 2016, ambos reconocimientos por el Homenaje a Astor Piazzolla. En el 2021, La Orquesta editó el CD “Homenaje a Carlos García”.