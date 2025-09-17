La Orquesta del Tango de Buenos Aires homenajea a Raúl Garello

La Orquesta del Tango de Buenos Aires nació en 1980. Es un organismo dependiente de la Dirección General de Música del Gobierno porteño. Está dirigida por los Maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. Premios obtenidos: Disco de Oro por En vivo en el Colón (2001), Diploma al Mérito Fundación Konex como Conjunto de Tango (1995 y 2005). Nominaciones a los Grammy Latinos 2011 por sus trabajos 30 años, Homenaje a Cátulo Castillo y Aníbal Troilo; Grammy Latino como Mejor álbum de tango 2015, Premios Carlos Gardel, como Mejor álbum de orquesta instrumental 2016, ambos reconocimientos por el Homenaje a Astor Piazzolla. En el 2021, La Orquesta editó el CD “Homenaje a Carlos García”.