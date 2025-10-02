2 de octubre de 2025

“Estado constante”: cuerpos en transformación, en Ítaca Complejo Teatral

La Bocina 1 de octubre de 2025
Semana Negra BA: festival internacional que celebra el género policial

La Bocina 1 de octubre de 2025
“López, el hombre que desapareció dos veces” se estrena en el Gaumont

La Bocina 30 de septiembre de 2025

Ciclos de teatro en Museos de la Ciudad

La Bocina 2 de octubre de 2025
Nuevas fechas para las reuniones barriales de seguridadcomuna 10

La Bocina 2 de octubre de 2025
Otro miércoles de represión a jubilados

La Bocina 2 de octubre de 2025
No hay inflación, pero colectivos y subte aumentaron 3,9%

La Bocina 1 de octubre de 2025