Ciclos de teatro en Museos de la Ciudad

Durante octubre y noviembre se presentarán diversas propuestas teatrales y performáticas en los museos Fernández Blanco y Larreta, que pondrán en diálogo el patrimonio histórico con la creación contemporánea.

En conjunto con las asociaciones de amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y del Museo de Arte Español Enrique Larreta, se ofrecerán propuestas teatrales y performáticas que pondrán en diálogo el patrimonio histórico con la creación contemporánea.

– Museo Fernández Blanco – Palacio Noel, Suipacha 1422

Ciclo Mujica Lainez: El salón dorado

La obra, una versión libre de Marcelo Zapata y Oscar Barney Finn sobre el cuento homónimo de Manuel Mujica Lainez, se presentará en este emblemático palacio, una de las sedes del Museo de Arte Hispanoamericano, dentro del ciclo que lleva el nombre del célebre escritor argentino.

Funciones: sábados 11, 18 y 25 de octubre; 1, 15, 22 y 29 de noviembre a las 20 h; 6 de diciembre, a las 20 h

– Museo Larreta – Jardín Andaluz, Av. Juramento 2291

La magia del jardín del museo Larreta envuelve tres propuestas escénicas diferentes:

Danza de la vida breve

Inspirada en la vida y obra de Federico García Lorca, la obra propone un viaje poético y musical por su teatro, personajes, compromiso y poesía. Cuatro mujeres y un violinista invitan al público a perderse en un laberinto de emociones lorquianas. Dramaturgia: Antonella Sturla. Dirección: Ana Scannapieco y Antonella Sturla.

Funciones: viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 19.30 a 21 h

El concurso

Pablo, un carpintero que escribió un cuento, participa de un concurso literario en Entre Ríos. En el viaje conoce a Camila, una escritora que busca su voz. Entre encuentros, ilusiones y descubrimientos, la obra despliega una historia sobre la creatividad y los sueños. Dramaturgia y dirección: Felipe Villanueva.

Funciones: domingos 12 y 19 de octubre; 2, 16, 23 y 30 de noviembre, de 19.30 a 21 h

Un enfermo imaginario. Su cuerpo no aguantará tanto disparate mental

El clásico de Molière llega en una versión renovada y delirante, en clave de teatro físico. Argán, convencido de sufrir todo tipo de enfermedades, vive rodeado de médicos y boticarios, pero su obsesión desata enredos cómicos que revelan engaños y verdades ocultas. Dramaturgia: Molière. Dirección: Klau Anghilante.

Funciones: lunes 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 19.30 a 21 h



Más información: https://buenosaires.gob.ar/ cultura/museos/museolarreta Espectáculos arancelados. En caso de lluvia, se suspenden las funciones.Más información:

Relacionado