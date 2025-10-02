2 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

30-alumno

Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, en escuelas públicas de la Ciudad

La Bocina 30 de septiembre de 2025
10-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio, en Floresta y Villa Lugano

La Bocina 29 de septiembre de 2025
29-manteros

Macri desalojó a los manteros del Parque Saavedra: “el orden no se negocia”

La Bocina 29 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

02-teatro en museos

Ciclos de teatro en Museos de la Ciudad

La Bocina 2 de octubre de 2025
07-seguridad en tu barrio

Nuevas fechas para las reuniones barriales de seguridadcomuna 10

La Bocina 2 de octubre de 2025
02-jubilados

Otro miércoles de represión a jubilados

La Bocina 2 de octubre de 2025
09-colectivo

No hay inflación, pero colectivos y subte aumentaron 3,9%

La Bocina 1 de octubre de 2025