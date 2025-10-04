Tras las huellas de Ernesto Bianco: “El sueño imposible” en el Museo del Cine

Proyección de El sueño imposible. Esta película reconstruye la memoria artística de las familias Bianco, Pelicori y Alonso, marcadas por el teatro, el cine y el radioteatro. A través de un rompecabezas íntimo que arman las hermanas Ingrid Pelicori e Irina Alonso, el film rescata un legado clave del patrimonio cultural argentino y nos transporta a las décadas doradas de los años 40 a 70. La proyección forma parte del Ciclo de Cine de Mecenazgo, organizado junto al Museo del Cine, que presenta películas realizadas con el apoyo del programa de financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 4 a las 18 h en el Museo del Cine (Agustín R. Caffarena 51). Entrada sin costo.

