Viviana Scarlassa y Quinteto La Grela, en Parque Centenario

Viviana Scarlassa & Quinteto La Grela. Será un concierto que reúne tradición y actualidad del tango. Con más de dos décadas de trayectoria, el quinteto se ha consolidado como una de las formaciones más relevantes del género. Viviana Scarlassa, distinguida intérprete y nominada a los Premios Gardel, ha compartido escenario con destacadas agrupaciones y artistas del tango argentino. Esta propuesta ofrece un recorrido por el repertorio clásico y contemporáneo, desde Gardel a Piazzolla. El sábado 4 a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia

