Feria del productor al consumidor en Agronomía, y charla sobre el desfinanciamiento universitario

El próximo domingo 12 de octubre a las 14 hs, en la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía de la UBA (Av. San Martín 4453), se realizará una charla abierta sobre el desfinanciamiento de la universidad pública.

El encuentro contará con la participación de Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía (FAUBA), y Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y candidata a Senadora Nacional. Será un espacio de diálogo abierto para compartir miradas, experiencias y preocupaciones en torno a los desafíos que atraviesa actualmente la universidad pública en nuestro país.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

La charla se desarrollará en un contexto clave: el pasado 2 de octubre, el Senado Nacional rechazó el veto presidencial y ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la Ley de Emergencia Pediátrica. Con la insistencia de ambas cámaras, el Poder Ejecutivo deberá hacer efectivas las dos leyes.

Desde la Universidad de Buenos Aires se destacó que la Ley de Financiamiento Universitario resulta fundamental para garantizar el normal funcionamiento de las universidades nacionales; la recomposición salarial de docentes y nodocentes; el financiamiento de infraestructura, becas y colegios preuniversitarios; y la continuidad de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.

Invitamos a toda la comunidad a participar de esta jornada de reflexión y defensa de la universidad pública.

