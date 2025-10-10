10 de octubre de 2025

26-feria

Feria del productor al consumidor en Agronomía, y charla sobre el desfinanciamiento universitario

La Bocina 10 de octubre de 2025
08-murmullos

Teatro callejero con Comediantes de la Legua, en la Plaza del Corralón

La Bocina 8 de octubre de 2025
08-armenia

“Armenia desde el Arte”, en Floresta

La Bocina 8 de octubre de 2025

29-espert

Orden oficial: no hay que hablar más de Espert

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-dante guebel

El pastor Dante Guebel, su avión privado, y sus aspiraciones presidenciales

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-perlas

“7 Perlas sobre el diván”, gratis en La Paternal

La Bocina 10 de octubre de 2025