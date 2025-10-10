Milei fue exhibido como perrito faldero de Trump, en el Museo de Cera de Madrid

En una muestra de “arte político e intervenciones urbanas” en el Museo de Cera de Madrid, el artista chileno-argentino Nicolás Miranda, incluyó al presidente argentino Javier Milei como “perrito faldero” de Donald Trump.

Las esculturas grotescas de varios animales con las cabezas de políticos conservadores se colaron este jueves en el Museo de Cera de Madrid, en una acción del artista chileno Nicolás Miranda. Una de ellas es la de Javier Milei transformado en un perro faldero que mueve la cola a los pies de Donald Trump y su esposa Melania. A su lado también colocó una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También están los españoles Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, retratados en el cuerpo de una rata, acompañados de Santiago Abascal, con el rostro de Javier Milei , se postraban en una reproducción del despacho oval que se exhibe habitualmente en este espacio.

Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza: “El proyecto, cuyo título remite a la película de culto estadounidense Chucky, Child’s play, construye un retablo de la decadencia occidental contemporánea, protagonizado por personajes de una ultraderecha, que contemplan pasivamente los registros fotográficos y audiovisuales del genocidio en Gaza, Palestina”, explica el artista en redes sociales.

El artista colocó todas las esculturas sin permiso de este espacio ubicado junto a la plaza de Colón, aseguran desde su dirección. Sus responsables aseguran que Miranda “sin consentimiento ni coordinación” con el Museo, que “no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra”.

Después de subrayar que la figura “no es propiedad ni fue creada” por la institución, el Museo ha recordado que “mantiene una línea expositiva centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas”. “Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general”, finaliza en un comunicado.

Según el Museo de Cera de Madrid, el conjunto escultórico satírico permaneció en el recinto “únicamente durante un periodo de tiempo de 20 minutos”. Aunque la acción quedó perfectamente documentada en las redes sociales del artista.

Según Nicolás Miranda: “la propuesta consiste en una intervención -arte de acción- inscripta en lo que se entiende como sitio específico, en este caso es el Museo de Cera de Madrid y particularmente el diorama que representa el Despacho Oval de la Casa Blanca. Este nicho está compuesto por las esculturas de Barack Obama, Donald Trump y Melania Trump, los dos primeros presentan un sillón vacío, dispuesto para que las y los visitantes se saquen fotografías en tan distinguido lugar”.

