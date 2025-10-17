17 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

17-marcha andis

Novaresio le pide sensibilidad a los ministros (pero no a Milei)

La Bocina 17 de octubre de 2025
popurri 16.9

Popurrí, de poco un todo – 16/10/25

La Bocina 17 de octubre de 2025
15-trabajo

Casi la mitad de los trabajadores son informales, y padecen precarización laboral

La Bocina 16 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

17-marcha andis

Novaresio le pide sensibilidad a los ministros (pero no a Milei)

La Bocina 17 de octubre de 2025
17-valentina bassi

Dramático testimonio de Valentina Bassi, en la marcha a la ANDIS

La Bocina 17 de octubre de 2025
popurri 16.9

Popurrí, de poco un todo – 16/10/25

La Bocina 17 de octubre de 2025
565422039_18489964564074947_3097159785809515844_n

El presidente de AFA felicitó a All Boys, por la inauguración del jardín maternal

La Bocina 17 de octubre de 2025