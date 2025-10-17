Tomás Lipán presenta “Tiempo de amar” en Parque Centenario

Tiempo de amar en clave de folklore. Tomás Lipán, acompañado por un ensamble instrumental y vocal, llegará al Anfiteatro de Parque Centenario con un espectáculo folklórico que celebra las raíces de la cultura argentina. Con su inconfundible voz, el reconocido cantor jujeño ofrecerá un recorrido por las expresiones más genuinas del canto con amor y el sentir auténtico de la copla. Su propuesta invita a transitar un camino poético en un encuentro donde tradición y emoción se entrelazan en cada melodía. El sábado 18 a las 19 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio. Se suspende por lluvia.

Relacionado