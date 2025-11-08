Fiesta de las Colectividades en la Avenida de Mayo

La Avenida de Mayo volverá a llenarse de sabores, colores y tradiciones con una nueva edición de BA Celebra a las colectividades, el evento que homenajea la diversidad cultural porteña. El encuentro se realizará este domingo 9 de noviembre, de 12 a 18 horas, y contará con la participación de más de 110 instituciones que representan a comunidades de todo el mundo.

Bajo el lema Una ciudad, muchas culturas y organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Ciudad, la iniciativa busca crear un espacio de intercambio e integración donde las distintas comunidades que conviven en Buenos Aires desde su creación puedan compartir sus raíces, costumbres y expresiones.

El encuentro se extenderá sobre la Avenida de Mayo, entre la Avenida 9 de Julio y la calle Bolívar, donde se desplegarán dos escenarios. El principal estará ubicado en este último cruce, con una oferta de música, danzas y shows artísticos representativos de las distintas colectividades. El segundo se instalará próximo a la calle Tacuarí y ofrecerá exhibiciones y actividades relacionadas con las manifestaciones más contemporáneas de las distintas culturas.

A lo largo del día, los visitantes podrán recorrer los puestos gastronómicos y degustar platos típicos de distintos rincones del mundo: desde empanadas gallegas, tequeños y embutidos tradicionales hasta ramen, shawarma y delicias de dulces y saladas de todo tipo. También habrá stands con artesanías e información institucional de cada comunidad.

Entre los stands, habrá propuestas vinculadas a colectividades de origen griego, brasileño o venezolano, así como de la comunidad armenia, alemana, china y libanesa, entre otros, que ofrecerán artesanías, comidas típicas y muestras culturales. También participarán agrupaciones latinoamericanas de Paraguay, Perú, Cuba, Ecuador, Honduras y Guatemala, además de europeas procedentes de países como España, Italia, Polonia o Francia. En total, más de 50 colectividades, con sus puestos institucionales y gastronómicos, invitarán a conocer los sabores y tradiciones del mundo.

Taichi, panderetas y barriletes: actividades y talleres para vivir la diversidad

Durante seis horas, las colectividades compartirán con el público aspectos destacados de sus prácticas tradicionales, lenguas y manifestaciones más contemporáneas. El escenario principal será el punto de encuentro de una amplia programación artística que incluirá danzas, música y presentaciones folclóricas de distintos países.

La comunidad china ofrecerá exhibiciones de taichi y una actuación del grupo Phoenix Dorada, mientras que la brasileña contará con la presencia de los grupos Ritmo Interior y Axe Xeddade. Desde Venezuela llegarán las coreografías de la Academia de Danzas Milagros Martínez y el grupo Aguaitacaminos, y la colectividad vasca se presentará con el cuerpo de baile del Centro Laurak Vat. También participarán el Ballet Ródina de la comunidad rusa, el grupo Tierra Guaraní de Paraguay, los conjuntos Nairí y Kaiané de Armenia, y el Gruppo Folcloristico Gioia d’Italia en representación de Italia. Entre otras formaciones también dirán presente el Ballet Helénico de la Colectividad Griega de Buenos Aires, las danzas Shosetsukai de la comunidad japonesa y la Agrupación Folclórica Miña Terra de Galicia.

Junto a los espectáculos, habrá un espacio dedicado a talleres y actividades participativas. La colectividad peruana, a través de Hatun Ayllu, realizará una charla sobre la historia ancestral del Torito de Pucará; mientras que la comunidad guatemalteca invitará a elaborar barriletes tradicionales y la colectividad gallega presentará un taller de pandereta y percusión. Representada por el grupo Radici, Italia ofrecerá un laboratorio de danzas tradicionales, y la Federación Irlandesa brindará una charla sobre el idioma gaélico, entre otras propuestas.

BA Celebra invita de este modo a vecinos y visitantes a viajar sin salir de la ciudad y a redescubrir la identidad porteña a través de la interacción intercultural que la hizo posible. Desde sus orígenes, el evento multicultural busca visibilizar la historia de los inmigrantes y sus descendientes, parte esencial del tejido social de Buenos Aires, promoviendo el respeto y la inclusión entre las diversas culturas.

El programa completo de actividades de esta nueva edición de la feria puede consultarse a través de la página web de la Ciudad, donde estarán disponibles los horarios y propuestas culturales de las comunidades participantes.

