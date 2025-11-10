En Viena, la vivienda es un bien social, como la salud y la educación La Bocina 10 de noviembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/11/vivienda-en-viena.mp3 POPURRÍ XL – 10/11/25 Relacionado Continue Reading Previous: La historia de superación del Chango Ezequiel Zeballos NOTAS RELACIONADAS La historia de superación del Chango Ezequiel Zeballos La Bocina 10 de noviembre de 2025 Las ventas en comercios minoristas siguen sin recuperarse: bajaron 1,4% respecto de 2024 La Bocina 10 de noviembre de 2025 La mitad de los partidos políticos no justificó sus gastos de campaña La Bocina 10 de noviembre de 2025