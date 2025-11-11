11 de noviembre de 2025

Celebran los 19 años de la ESI en Parque Avellaneda

La Bocina 9 de noviembre de 2025
Robaba a alumnos de una escuela, en Villa Luro: detenido

La Bocina 8 de noviembre de 2025
Floresta autogestiva: organiza su propia Tarde de los Museos

La Bocina 5 de noviembre de 2025

Desregulación: escuelas privadas pueden aumentar cuota, sin autorización estatal

La Bocina 11 de noviembre de 2025
Más Servicios en tu Barrio en Villa Lugano, Villa Pueyrredón y Saavedra

La Bocina 11 de noviembre de 2025
Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 11 de noviembre de 2025
En Viena, la vivienda es un bien social, como la salud y la educación

La Bocina 10 de noviembre de 2025