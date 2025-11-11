Más Servicios en tu Barrio en Villa Lugano, Villa Pueyrredón y Saavedra

El Gobierno de la Ciudad continúa con el programa Más servicios en tu barrio, una iniciativa que lleva oficinas móviles a plazas y parques porteños para ofrecer atención personalizada y acercar trámites a los vecinos. A través de este operativo, los ciudadanos pueden renovar el DNI, acceder a vacunación, recibir anteojos y atención odontológica, gestionar trámites de distintos organismos y, además, castrar y vacunar a sus animales de compañía.

Esta semana, los stands de Más servicios en tu barrio funcionarán el martes 11 en el Barrio Mitre (Correa y Doctor Rómulo Naón), en Saavedra; el miércoles 12 en la Estación Villa Pueyrredón (José León Cabezón y Gral. José Gervasio Artigas), en Villa Pueyrredón; el jueves 13 y viernes 14 en Lugano I y II (Av. Soldado de la Frontera y Ana Díaz), en Villa Lugano, y el sábado 15 en el Parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French), en Palermo.

El servicio odontológico se ofrecerá los días miércoles, viernes y sábado, mientras que los controles oftalmológicos estarán disponibles martes, jueves y sábado. La vacunación contra la gripe y el Covid se aplicará de lunes a viernes, con cupos limitados. El martes se realizarán castraciones de animales, con turno previo, y la vacunación de mascotas estará disponible ese mismo día, además del jueves, viernes y sábado.

Asimismo, el taller itinerante de reparación de objetos, conocido como Repara Móvil, funcionará el jueves, viernes y sábado. Entre el martes y el viernes también se podrán realizar inscripciones y cambios de instituciones educativas, y de martes a sábado se podrán presentar reclamos en Defensa al Consumidor o recibir asesoramiento en la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal.

Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de diversos organismos de la Ciudad como la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

Relacionado