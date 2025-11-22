El gobierno porteño definió cuándo comienzan las clases en 2026

Las escuelas de la Ciudad ya conocen su calendario para el próximo año. Directivos, docentes y estudiantes comenzarán el Ciclo Lectivo 2026 el día miércoles 25 de febrero cuando las aulas vuelvan a poblarse de chicos de nivel inicial y primario.

Unos días más tarde comenzarán las clases para el nivel secundario, el lunes 2 de marzo. A su vez, será la fecha en la que más de 90 escuelas se sumarán al programa Secundaria Aprende, que propone una nueva metodología en el aprendizaje de los jóvenes. Serán 123 instituciones que trabajarán con esta modalidad, teniendo en cuenta que 33 de ellas fueron pioneras en implementarlo durante 2025.

El receso invernal, momento esperado por todos los integrantes de la comunidad educativa, tendrá lugar del 20 al 31 de julio.

En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

