Últimas funciones de “Test vocacional” en Villa Crespo
Siete personas, un examen y un destino que se modifica respuesta a respuesta. En la enmarañada inmediatez de la vida cotidiana, los perdidos deambulan decidiendo su futuro al segundero del reloj.
“Test Vocacional” evoca para ellos un viaje hacia la verdad: la luz al final de la eterna incertidumbre. Una caricia disfrazada de certeza, la verdad de la milanesa.
Bienvenido al resto de tu vida.
FICHA TÉCNICO – ARTÍSTICA
Dramaturgia: Milton Novo
Actúan: Sofía Blanzaco, Milton Novo, Agostina Petrollini, Ana Ramos, Malena Reynoso, Pedro Scatizza, Sofia Stifman
Escenografía: Bea Blackhall
Diseño De Iluminación: Jorge Thefs
Fotografía: Martina Ocampos
Producción: Compañía Les Perdus
Prensa: Pablito Lancone
Coreografía: Sofía Blanzaco
Co-Dirección: Milton Novo, Matias Tapia
Instagram: https://www.
Funciones: Sábados 22:30hs.
Teatro: El Excéntrico de la 18° (Lerma 420)
Entradas por Alternativa: https://publico.