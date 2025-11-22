Siete personas, un examen y un destino que se modifica respuesta a respuesta. En la enmarañada inmediatez de la vida cotidiana, los perdidos deambulan decidiendo su futuro al segundero del reloj.

“Test Vocacional” evoca para ellos un viaje hacia la verdad: la luz al final de la eterna incertidumbre. Una caricia disfrazada de certeza, la verdad de la milanesa.

Bienvenido al resto de tu vida.

FICHA TÉCNICO – ARTÍSTICA

Dramaturgia: Milton Novo

Actúan: Sofía Blanzaco, Milton Novo, Agostina Petrollini, Ana Ramos, Malena Reynoso, Pedro Scatizza, Sofia Stifman

Escenografía: Bea Blackhall

Diseño De Iluminación: Jorge Thefs

Fotografía: Martina Ocampos

Producción: Compañía Les Perdus

Prensa: Pablito Lancone

Coreografía: Sofía Blanzaco

Co-Dirección: Milton Novo, Matias Tapia

Instagram: https://www. instagram.com/lesperdus.cia/

Funciones: Sábados 22:30hs.

Teatro: El Excéntrico de la 18° (Lerma 420)

Entradas por Alternativa: https://publico. alternativateatral.com/ entradas90611-test-vocacional? o=14

