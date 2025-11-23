El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, encabezó el viernes la primera reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, el cual tiene como objetivo principal brindar permanente asesoramiento al Poder Ejecutivo de la Ciudad en las políticas de seguridad y prevención.

Este Consejo está integrado por miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y es presidido por el ministro de Seguridad, quien destacó “la capacidad de diálogo de los presentes para analizar diferentes aspectos de la seguridad ciudadana y desarrollar estrategias para la prevención del delito”.

Además de Giménez, de esta primera reunión participaron el Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad; y Martin López Zavaleta, Fiscal General Adjunto y Director del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Mientras que desde la Legislatura se hicieron presentes Claudia Neira, Claudio Ferreño y Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), Gimena Villafruela y Facundo Del Gaiso (Vamos por Más), Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), Francisco Loupias (UCR/Evolución) y Sebastián Nagata (Confianza Pública).

Por su parte, acompañaron al ministro Fernando Calvo, Subsecretario Legal y Técnico de la Jefatura de Gabinete, Ruth Landerreche y Tomás Lodeiro, subsecretarios de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales y de Orden Público respectivamente, Mariana Vello, del área Administrativa y Legal y Verónica González e Ivan Ontivero por el ministerio de Seguridad.

“Es un honor para mí darle la bienvenida a este primer plenario del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito. La celebración de esta sesión es resultado del trabajo de muchas personas e instituciones que comparten un objetivo común: construir una Ciudad más segura, justa y participativa”, sostuvo Giménez en las palabras de apertura.

El ministro resaltó que “diariamente nos reunimos con los vecinos y nos ocupamos de sus reclamos” y sostuvo que “estamos haciendo que la Ciudad sea más segura” trabajando en sus accesos, con saturaciones diarias en áreas de alto tránsito de personas y combatiendo el narcomenudeo en estrecha colaboración con la Justicia.

“Gracias a todo ese trabajo tenemos la tasa más baja de homicidios”, agregó.

Por su parte, el titular del MPF, Juan Mahiques, resaltó la importancia de este encuentro y celebró que “los aquí presentes nos pongamos de acuerdo y busquemos respuestas a los problemas de los vecinos. Ese es el principal objetivo”.

Desde la Legislatura, Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad, destacó “la articulación de los tres poderes del Estado porteño enfocados en darle más seguridad a los vecinos” y la diputada Neira puso énfasis en que “más allá de los colores políticos hay objetivos comunes que requieren de este ámbito de diálogo”.

En este primer encuentro se realizó un diagnóstico sobre las problemáticas actuales y se comenzaron a diagramar lineamientos de seguridad, con la mirada y participación de los tres poderes de la Ciudad.

Con esta primera reunión del Consejo, el Ministerio de Seguridad saldó una deuda histórica de la Ciudad con la institucionalidad y la participación comunitaria, la cual es esencial para la prevención del delito.

El Consejo es un órgano que fue incluido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996 y luego regulado por la Ley Número 1.689 del 2005.

