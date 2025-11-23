La Orquesta Sinfónica Nacional, con entrada libre, en el Palacio Libertad

La Orquesta Sinfónica Nacional se presentará, con la dirección de Pablo Drucker y la participación de Marcelo Balat como pianista solista, en forma libre en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.

La Sinfónica Nacional abrirá la velada con el Concierto para piano y orquesta n° 1 en si bemol menor op. 23 de Piotr I. Tchaikovsky. Aunque hoy es una de sus obras más reconocidas y admiradas, el compositor ruso enfrentó serias dificultades en su estreno, tanto con el pianista a quien estaba originalmente dedicada (Nikolai Rubinstein, quien la consideró “sumamente difícil, extraña y salvaje”) como con la crítica especializada que fue testigo de la primera audición, llevada a cabo en Boston en 1875. El pianista que finalmente aceptó el desafío fue el virtuoso y director de orquesta alemán Hans von Bülow, y pronto el público consagró este concierto entre los más amados del repertorio.

Luego, el elenco nacional interpretará la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel. Escrita en 1899, fue dedicada a Winnaretta Singer, hija del creador del imperio de máquinas de coser homónimo y una de las más importantes mecenas de la historia, conocida desde su matrimonio como la princesa de Polignac. En esta Pavana, originalmente escrita para piano y más tarde orquestada, Ravel envuelve el ritmo (inspirado en esa danza renacentista española) en una atmósfera de ensueño.

Finalmente, se cerrará la noche con el Poema del éxtasis de Alexander Scriabin, creado en una villa cercana a Génova en 1905 durante el autoexilio del compositor ruso. Bajo la influencia de filósofos como Schopenhauer y Nietzsche, las ideas y las innovaciones armónicas de Wagner y la teosofía, Scriabin buscaba dar a la música una mayor trascendencia. El Poema del Éxtasis buscó romper con la tonalidad tradicional, desarrollar un enfoque novedoso de la armonía y expresar la visión del autor acerca del alcance de la música.

Programa:

Piotr Y. Tchaikovsky: Concierto para piano y orquesta N°1, en si bemol menor Op. 23

Maurice Ravel: La Pavana para una infanta difunta

Alexander Scriabin: Poema del éxtasis

Miércoles 26 de noviembre, 20:00 hs Sala Auditorio Nacional, Palacio Libertad

Conseguí tu entrada libre en los mostradores del Palacio Libertad, dos horas antes del inicio del concierto, en Sarmiento 151, CABA.

