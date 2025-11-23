23 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

22-test vocacional

Últimas funciones de “Test vocacional” en Villa Crespo

La Bocina 22 de noviembre de 2025
21-inspiracion

Últimas funciones de “Inspiración Bukowski” en Villa Crespo

La Bocina 20 de noviembre de 2025
ASG13

“Adiós Sui Generis” vuelve a los cines, remasterizada

La Bocina 20 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

24-tarjetas

Más de 6 millones de personas deben -en promedio- $ 5 millones c/u, a bancos y billeteras

La Bocina 23 de noviembre de 2025
23-orquesta sinfonica nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional, con entrada libre, en el Palacio Libertad

La Bocina 23 de noviembre de 2025
23-puente labruna

Megaoperativo nocturno, para armar el Puente Labruna

La Bocina 23 de noviembre de 2025
el desconcierto

“El Desconcierto”, con Quique Pesoa, por La Bocina Radio

La Bocina 23 de noviembre de 2025