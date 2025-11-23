Megaoperativo nocturno, para armar el Puente Labruna

La Ciudad montó un megaoperativo durante la noche del viernes 21, para avanzar en la obra de ampliación del Puente Labruna, al lado de la cancha de River. Colocaron seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una.

Para colocar la nueva base del puente, durante la madrugada estuvo cerrada la avenida Lugones a la altura de Udaondo. La traza ya fue liberada y no habrá otros cortes en los próximos días. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo.

La ampliación del puente sobre las avenidas Lugones y Cantilo es una obra importante: va a mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.

Beneficiará a más de 350 mil personas que frecuentan diariamente la zona.

Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y av. Cantilo) y otros dos en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la av. Lugones desde Ciudad Universitaria).

Relacionado