Cierran la autopista Dellepiane de noche, para instalar un puente peatonal

Anoche se colocó la primera de las tres vigas que formarán la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena. Esta noche cortarán de nuevo ambas manos desde las 22 y durante 7 horas entre Larrazábal y Gral Paz para montar la segunda y mañana, se colocará la última.

Comenzó el megaoperativo en la Dellepiane para montar la primera de las 3 vigas que conformarán la estructura del puente peatonal Piedra Buena, en el marco de las obras de modernización y renovación integral que se está haciendo sobre la autopista.

Durante el corte, que se liberó antes de lo previsto, cerca de las 3 de la madrugada, más 50 personas trabajaron para montar una viga de 13 metros de largo por 4,5 de ancho, con un peso de 80 toneladas. Para hacerlo se requirieron dos grúas con capacidad para 300 toneladas en un trabajo coordinado sobre las columnas que se construyeron a los costados de la calzada.

Esta noche, y mañana a la noche se repetirá este operativo para montar las otras dos vigas, de 21 metros de largo x 4,5 de ancho, con 112 toneladas de peso, que completarán la estructura del puente. Por esta razón, la autopista permanecerá cerrada en ambos sentidos entre Larrazábal y General Paz, a partir de las 22 y durante 7 horas.

Estos trabajos se realizan de noche para generar el menor impacto posible en el tránsito, dividendo las tareas en tres jornadas nocturnas, instalando una viga por noche, para no afectar ni la hora pico de la mañana ni de la tarde-noche.

Mientras dure el corte, el tránsito que circule por Riccheri en sentido al centro, será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos como empalmar con AU Perito Moreno o usar Av. Directorio – Av. San Juan; Av. Roca o Av. 27 de Febrero.

En sentido contrario, hacia Provincia, el tránsito que pase por AU Dellepiane deberá salir en Larrazábal y de ahí podrá seguir hasta Av. General Paz por colectora, o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de AU Perito Moreno, para conectar con Av. General Paz – Riccheri.

Las obras de la Ciudad transformarán a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad: contemplan la refuncionalización de sus ingresos y egresos, y en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo del Metrobus, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. Este corredor será doble mano, tendrá 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes hoy interrumpen la circulación a 600 metros de General Paz.

Y se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr, y bicisendas.

