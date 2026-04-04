Acto por el 2 de Abril en el Parque Indoamericano

Con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en La Guerra de Malvinas el 2 de abril, se realizó una ceremonia de la que participaron autoridades del Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y veteranos de guerra.

El evento se desarrolló en el “Paseo las Malvinas”, ubicado en el interior del Parque Indoamericano, e incluyó la evocación a los 649 caídos en la Guerra de Malvinas y palabras de veteranos, que recibieron un reconocimiento.

Además, se colocó una ⁠corona de laureles por parte de la Policía de la Ciudad y arreglo floral de parte de la Comuna 8 y se ejecutó la Marcha de Malvinas, presentación que estuvo a cargo de la Banda Musical de la Policía de la Ciudad.

Del acto participaron el Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Patricia Cuellar, el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y la Subjefa de la Policía de la Ciudad, Carla Mangianelli.

A su vez, participaron el subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, Juan Manuel Castrilli, el Titular de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, Adrián Sisro, el Titular de la Dirección General de Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de Prevención, Carlos Brun, el Jefe del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, el Subjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Roberto Parente y el representante de la Obra Social del personal de Seguridad Publica, Alfredo Javier Zaracho.

Entre los veteranos de guerra que participaron del evento se encontraban personal retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Enfermeras Militares invitadas especialmente para la ocasión, y residentes en la Comuna 8.

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