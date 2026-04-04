Arrancan los talleres en los centros culturales barriales

A partir del 6 de abril comienzan los más de 1000 talleres artístico culturales que brinda el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través del Programa Cultural en Barrios (PCB). Con una inscripción que superó las 34 mil personas —más de 9 mil por encima de la registrada en 2025—, el Programa da inicio al ciclo 2026, en el marco de sus 42 años de trayectoria ofreciendo actividades para niños, jóvenes y adultos que buscan iniciarse, formarse y perfeccionarse en una extensa variedad de lenguajes artísticos.

Las propuestas no tienen costo y están diseñadas para fomentar la creatividad y el aprendizaje en los barrios porteños. La programación abarca disciplinas como música, danza, actuación, audiovisual y multimedia, artes visuales y diseño, e incluye opciones como teatro, yoga, filete porteño, folklore, filosofía y tejido, entre muchas otras.

La oferta de talleres

Al ingresar a la página web del Programa Cultural en Barrios es posible conocer los talleres de cada barrio y centro cultural. Para más información, los interesados pueden escribir al mail de consulta [email protected].

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