11 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

6jpg

Cobraban $ 40.000 para estacionar en el Carrefour, durante el recital de Shakira en Velez: detenidos

La Bocina 11 de diciembre de 2025
10-sanchez zinny

El jefe de Gabinete Sánchez Zinny charlará con vecinos en Monte Castro

La Bocina 10 de diciembre de 2025
08-ataque homofobico

Violento ataque homofóbico en Villa Real, al grito de “morite por puto”

La Bocina 8 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

la queen

Flor de la V prometió ayudar a La Queen, luego de la violenta agresión que sufrió en Villa Real

La Bocina 11 de diciembre de 2025
Shanghai-2

“China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
11-tratala con cariño

Teatro en la Facultad de Agronomía: “Tratala con cariño”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
6jpg

Cobraban $ 40.000 para estacionar en el Carrefour, durante el recital de Shakira en Velez: detenidos

La Bocina 11 de diciembre de 2025