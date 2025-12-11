Teatro en la Facultad de Agronomía: “Tratala con cariño”

En el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía se presentará la obra teatral “Tratala con cariño” de Oscar Viale, con dirección de Nery Herrera Cruz y gran elenco, con entrada libre.

Una comedia que esconde un fondo dramático. Una obra que pide entrar por el registro de la comedia costumbrista, pero sin olvidar que bajo la risa hay tensión, heridas, y un enredo emocional serio. Se pueden apreciar los cambios súbitos de tono, jugando el dramaturgo con giros bruscos y un final que descoloca y pide un último salto a nivel actoral. Es por ello que el teatro no explica: revela; mientras que el actor no cierra: abre.

“Tratala con cariño” muestra un trabajo actoral que combina: ritmo y precisión, humanidad y humor, escucha fina, cuerpo expresivo, verdad emocional, así como capacidad para sostener lo ambiguo✨

Será el Viernes 12 de diciembre a las 19hs., en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía UBA Acceso por Av. San Martín 4453.

Entrada libre – Obra Teatral al Sobre en apoyo al Teatro Independiente

No sé suspende por lluvia

Invita:

Área de Gestión Cultural FAUBA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de la Comunidad

