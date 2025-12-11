11 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

10-sanchez zinny

El jefe de Gabinete Sánchez Zinny charlará con vecinos en Monte Castro

La Bocina 10 de diciembre de 2025
08-ataque homofobico

Violento ataque homofóbico en Villa Real, al grito de “morite por puto”

La Bocina 8 de diciembre de 2025
07-gran rivadavia

Después del tumulto y los sofocados, el gobierno porteño clausuró el Gran Rivadavia

La Bocina 7 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

11-tratala con cariño

Teatro en la Facultad de Agronomía: “Tratala con cariño”

La Bocina 11 de diciembre de 2025
6jpg

Cobraban $ 40.000 para estacionar en el Carrefour, durante el recital de Shakira en Velez: detenidos

La Bocina 11 de diciembre de 2025
09-corralon

Última función del año de “Historias incendiándose en el aire”, en la Plaza del Corralón

La Bocina 11 de diciembre de 2025
24-gardel2

CARLOS GARDEL. Ícono de Buenos Aires y el Tango

La Bocina 11 de diciembre de 2025