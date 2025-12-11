Última función del año de “Historias incendiándose en el aire”, en la Plaza del Corralón La Bocina 11 de diciembre de 2025 Relacionado Continue Reading Previous: CARLOS GARDEL. Ícono de Buenos Aires y el Tango NOTAS RELACIONADAS Buenos Aires celebra el Día del Tango con recitales, visitas guiadas y charlas La Bocina 9 de diciembre de 2025 Milonga de Campeones en la Casa de la Cultura La Bocina 7 de diciembre de 2025 Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo La Bocina 6 de diciembre de 2025