Durante noviembre, en CABA se necesitaron más de $ 1.300.000 para no ser pobre
En noviembre de 2025, una familia tipo residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó de un ingreso económico de al menos 1.308.061 de pesos mensuales para no ser considerada pobre, según el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).
Para una familia tipo integrada por dos adultos de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años, los ingresos mensuales mínimos en noviembre de 2025 fueron los siguientes:
– 2.076.904,91 de pesos para ser considerada parte del sector medio.
– 1.308.061,26 de pesos para no caer bajo la línea de pobreza.
– 703.324,96 de pesos para no ser considerada indigente.