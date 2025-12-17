Milei quiere derogar leyes de universidades y discapacidad

El oficialismo de la Cámara de Diputados, quiere derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y aumento de las Universidades, que fueron ratificadas por el Congreso Nacional.

La Libertad Avanza impulsará en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes sobre emergencia en discapacidad y de aumento de los recursos para las Universidades Nacionales, según se desprende del dictamen de Presupuesto 2026 propiciado por el oficialismo.

La bancada de LLA consiguió dictamen favorable sobre la ley de gastos y recursos del 2026, y allí incluyó la derogación de esas tres leyes en el artículo 75 del despacho de mayoría, que será debatido mañana en una sesión especial de diputados que se realizará desde las 14

El despacho fue firmado por los libertarios, la UCR, MID, PRO, Producción y Trabajo, Innovación Federal y Elijo Catamarca, aunque estos dos lo hicieron en disidencia por la inclusión de este polémico artículo.

Se trata de las leyes de discapacidad, y de universidades, que fueron aprobadas en el Congreso, vetadas por el Gobierno y luego ratificadas por el Parlamento por los dos tercios, aunque el Poder Ejecutivo se negó a aplicar esas normas con el argumento de que no se definía de dónde se obtendrán los recursos.

Sin embargo, en el tema de discapacidad incluyó un artículo para fijar cómo será el incremento de las prestaciones que se actualizarán cada tres meses de acuerdo a la inflación.

“Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el MINISTERIO DE SALUD y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, dice el proyecto.

Agregó que para “los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)”.

La inclusión de este punto en el dictamen, generó que tanto Innovación Federal como Elijo Catamarca hayan firmado el despacho en disidencia en contra de ese artículo, cuyo destino se definirá en el tratamiento en particular.

Casualmente, el artículo 75 del dictamen donde se propone la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades será motivo de debate y polémica en la discusión en particular, y no está claro si el Gobierno tiene los números para sostener este punto, ya que la oposición que tiene asegurado 115 votos y es probable que pueda sumar bloques provinciales como Innovación, Independencia y Elijo Catamarca para rechazar el mismo.

sobre este punto, el diputado peronista Eduardo Valdes, señaló que denunció que el artículo 75 del dictamen de Presupuesto 2026 “resulta manifiestamente inconstitucional porque utiliza una vía presupuestaria, de naturaleza anual, contable y temporal, para alterar leyes de fondo vigentes, como la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la ley 27.795 de Financiamiento de Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente”.

