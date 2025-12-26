Mesa de Trabajo y Consenso para reordenar el barrio, alrededor de la avenida Avellaneda

En el marco del proceso de implementación del Área de Desarrollo Prioritario (ADP) avenida Avellaneda y su entorno, el Gobierno de la Ciudad llevó adelante una jornada de Mesas de Trabajo y Consenso con vecinos y vecinas del área de Flores–Floresta, con el objetivo de analizar las dinámicas urbanas del sector y recoger aportes sobre sus principales problemáticas y desafíos, a partir de un pre diagnóstico.

La convocatoria se llevó a cabo territorialmente y a través de redes sociales de distintas áreas de gobierno. El encuentro se realizó el 9 de diciembre, en el Teatro de Flores, y reunió a residentes del área, representantes barriales, integrantes de la Junta Comunal y del Consejo Consultivo y equipos técnicos de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad.

Las mesas se organizaron como espacios de escucha activa, estructurados en ejes temáticos que permitieron abordar de manera específica las particularidades de la avenida Avellaneda y su entorno inmediato, escuchando a los vecinos para complementar el diagnóstico, y generar propuestas y acciones de corto plazo para reforzar la gestión.

Ejes prioritarios surgidos en las mesas Durante la jornada, los vecinos y vecinas compartieron diagnósticos y propuestas centradas en las dinámicas propias de un área de intensa actividad económica, destacándose especialmente: Ordenamiento del espacio público y fiscalización , con foco en el uso de veredas, carga y descarga, galerías comerciales, depósitos y compatibilidad de usos.

, con foco en el uso de veredas, carga y descarga, galerías comerciales, depósitos y compatibilidad de usos. Movilidad, tránsito y transporte , incluyendo la circulación de transporte pesado y micros, el estacionamiento y los impactos que estas dinámicas generan en la vida cotidiana del barrio.

, incluyendo la circulación de transporte pesado y micros, el estacionamiento y los impactos que estas dinámicas generan en la vida cotidiana del barrio. Ambiente urbano, mantenimiento , limpieza y gestión de residuos, iluminación, arbolado y control ambiental teniendo en cuenta la alta intensidad de uso del área.

, limpieza y gestión de residuos, iluminación, arbolado y control ambiental teniendo en cuenta la alta intensidad de uso del área. Usos del suelo y actividad económica , abordando la necesidad de compatibilizar el desarrollo comercial con la diversidad de usos, la identidad barrial y la preservación del patrimonio urbano.

, abordando la necesidad de compatibilizar el desarrollo comercial con la diversidad de usos, la identidad barrial y la preservación del patrimonio urbano. Convivencia y vida cotidiana, promoviendo la mejora en las condiciones de habitabilidad en un entorno atravesado por presiones económicas y logísticas.

Un proceso de escucha y diagnóstico territorial

Las Mesas de Trabajo y Consenso permitieron poner en común problemáticas compartidas, relevar aportes concretos de los vecinos y construir un diagnóstico mucho más preciso sobre el funcionamiento actual del área de la avenida Avellaneda y su entorno, con propuestas de acciones de corto plazo para fortalecer la gestión. A partir de este diagnóstico colaborativo comenzaremos a trabajar en la mesa interministerial en una nueva etapa de prioridades para la zona. Estas instancias forman parte de una estrategia de planificación urbana orientada a ordenar, mejorar y equilibrar el desarrollo del área, fortaleciendo la presencia del Estado y promoviendo un entorno urbano más integrado y sostenible.

